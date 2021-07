Ramos: PSG-Medinzicheck steht

Der Wechsel von Sergio Ramos zu Paris St. Germain ist so gut wie in trockenen Tüchern. Übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich zufolge soll der 35-jährige Spanier am morgigen Dienstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Im Anschluss soll der Abwehrspieler einen Zweijahresvertrag am Eiffelturm unterschreiben. Paris schließt damit die Lücke, die der Abgang von Kapitän Thiago Silva im vergangenen Jahr hinterlassen hatte. Für Ramos wird keine Ablöse fällig. Die Spanien-Legende hatte seinen Vertrag bei Real Madrid nach langem Vertragspoker auslaufen lassen.