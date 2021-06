Deutschland bleibt unverändert gegen Portugal

Gegen die Portugiesen muss Bundestrainer Joachim Löw lediglich auf die angeschlagenen Jonas Hofmann und Lukas Klostermann verzichten. Leon Goretzka meldete sich rechtzeitig wieder fit. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern muss jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dennoch startet dieselbe Elf, die Frankreich im Auftaktspiel mit 0:1 unterlag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Portugal muss in der Offensive auf Ausnahmetalent João Félix verzichten. Der 21-jährige Angreifer von Atlético Madrid laboriert an muskulären Problemen, nachdem er am gestrigen Freitag noch am Abschlusstraining teilgenommen hatte. Ebenfalls nicht mit dabei ist Linksverteidiger Nuno Mendes.

So spielt Deutschland

So spielt Portugal