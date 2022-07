Adamyan beim 1. FC Köln eingetroffen

Der Transfer von Sargis Adamyan zum 1. FC Köln ist nur noch Formsache. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 29-jährige Stürmer im Trainingslager in Donaueschingen eingetroffen und soll noch am heutigen Dienstag seine erste Einheit absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Köln zahle eine Ablösesumme von knapp unter einer Million Euro an die TSG Hoffenheim. In der Domstadt soll Adamyan einen Vertrag bis 2024 unterschreiben. Im vergangenen Halbjahr war der armenische Nationalspieler an den FC Brügge verliehen.