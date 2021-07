Barça stellt Pjanic Ultimatum

Miralem Pjanics Tage beim FC Barcelona sind gezählt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Katalanen die Geduld mit dem zentralen Mittelfeldspieler verloren und ihm ein Ultimatum gestellt. Bis nächste Woche solle sich Pjanic mit einem der potenziellen Interessenten einigen, ansonsten sei man gewillt, Maßnahmen gegen den 31-Jährigen zu ergreifen.

Juventus Turin, Inter Mailand und die AS Rom sollen Interesse am Bosnier bekunden, der noch bis 2024 in Barcelona unter Vertrag steht. Dem Bericht zufolge ist Pjanic wiederum nicht bereit, bei einem Wechsel auf große Teile seines Gehalts zu verzichten. Aktuell stehen die Blaugrana finanziell unter Druck: Um den Mega-Vertrag von Lionel Messi (34) zu finanzieren und die Neuzugänge Sergio Agüero (33), Eric García (20), Emerson (22) und Memphis Depay (27) in La Liga zu registrieren, müssen zunächst einige Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen werden.