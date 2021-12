Löw: Lieber Spanien als Fenerbahce

Für Ex-Bundestrainer Joachim Löw kommt eine Trainertätigkeit bei Fenerbahce aktuell offenbar nicht infrage. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist der zuletzt gehandelte Istanbuler Traditionsklub für den 61-Jährigen kein Thema. Nichtsdestotrotz sehe sich Löw künftig eher als Vereins- denn als Nationaltrainer.

Statt am Bosporus würde der Weltmeistertrainer von 2014 gerne in Spanien arbeiten. Auf den ersten Blick drängen sich die beiden Großklubs Real Madrid und FC Barcelona auf – mit beiden La Liga-Giganten kokettierte Löw schon in der Vergangenheit. Aktuell herrscht jedoch hier wie dort kein Bedarf: In Madrid schwingt Carlo Ancelotti das Zepter, in Barcelona Vereinslegende Xavi.