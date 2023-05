Schalke: Reis kommentiert Kral-Gerüchte

Thomas Reis lassen die Wechsel-Gerüchte um Alex Kral kalt. Im Rahmen einer Medienrunde sagte der Coach des FC Schalke 04: „Mich belasteten die Gerüchte um Alex Kral nicht. Für mich sind es aktuell auch nur Gerüchte. Ich bin mit Alex im Austausch und ich weiß, es beschäftigt ihn nicht.“ Zum Hintergrund: Die ‚Bild‘ berichtete gestern, dass sich Union Berlin mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers beschäftigt und „großes Interesse“ am 24-jährigen zeigt.

Reis hofft, dass die Leihgabe von Spartak Moskau über die aktuelle Saison hinaus bei den Gelsenkirchenern bleibt: „Er ist noch Spieler von Schalke 04 und ich hoffe, er wird es noch länger sein.“ Um dem Tschechen einen Verbleib schmackhaft zu machen, setzt der Übungsleiter der Knappen auf das Umfeld des Klubs und auf sich selbst: „Wir haben hier ein tolles Umfeld. Allein, wenn man in diesem Stadion aufläuft, das sollte genug Positives sein, was für Schalke 04 spricht. Er hat einen Trainer, der seine Spielweise mag, der hinter ihm steht und ihn besser machen will.“ In der laufenden Spielzeit stand Kral für Schalke bislang 27 Mal auf dem Rasen.

