BVB-Boss lässt aufhorchen: Hoffnung auf Brunner-Verbleib?

In der Personalie Paris Brunner ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden. Borussia Dortmunds Sportdirektor reagiert im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ auf die gestrige Berichterstattung: „Wir sind nach wie vor in Gesprächen, werden diese im April fortführen und versuchen, in diesem Prozess einen gemeinsamen Weg zu finden.“

Zum Hintergrund: Laut der ‚Sport Bild‘ ging die Tendenz zuletzt in Richtung Trennung. Von zu hohen finanziellen Ansprüchen seitens der Brunner-Familie war die Rede. Kehl entgegnet: „Ehrlich gesagt gibt es Stand jetzt noch gar keine Forderungen der Familie.“

In Dortmund hofft man stattdessen auf einen Verbleib des Shootingstars, gibt Kehl zu verstehen: „Wir würden uns freuen, wenn seinen Weg bei Borussia Dortmund auch noch weitergeht.“ Aktuell ist der 18-jährige Angreifer bis 2025 an Schwarz-Gelb gebunden. Der Bundesligist würde Brunner gerne mit einem Profivertrag ausstatten, doch auch die Konkurrenz wittert ihre Chance.

Gehen oder bleiben?

Interesse bekundet, so ist zu vernehmen, unter anderem der FC Bayern. Spuren führen zudem nach Italien zum AC Mailand und Juventus Turin. In nicht allzu ferner Zukunft muss sich der U17-Weltmeister für einen künftigen Arbeitgeber entscheiden.