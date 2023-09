Es wird teuer für Barça: Die Preise für Cancelo & Félix

João Félix und João Cancelo sind beim FC Barcelona voll eingeschlagen. Zuletzt brillierte Erstgenannter beim 5:0 in der Champions League gegen Royal Antwerpen. Es macht ganz den Anschein, als könnte sich die Liaison als absolutes Match herausstellen. Das ist umso bemerkenswerter, da Félix‘ fußballerische Extraklasse zuletzt bei Atlético Madrid und beim FC Chelsea fast vergeudet schien.

Kein Wunder also, dass man sich in Katalonien bereits mit einer möglichen Festverpflichtung befasst. Günstig würde dieses Unterfangen allerdings nicht, schließlich ist die Summe in beiden Fällen frei verhandelbar, da jeweils keine Kaufoption vereinbart wurde.

Insgesamt 105 Millionen

Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt unter Verweis auf eigene Informationen rund 80 Millionen Euro, die Barça für Félix auf den Tisch legen müsste. Bis 2029 ist der 23-Jährige noch an Atlético gebunden. Deutlich günstiger wäre mit 25 Millionen Euro der sechs Jahre ältere Cancelo, dessen Vertrag bei Manchester City immerhin noch bis 2027 datiert ist.

Bleibt noch abzuwarten, wie nachhaltig das aktuelle Formhoch der beiden Leihspieler ist. Außerdem stellt sich in Barcelona wie so oft die Frage, wie man das Geld, das man eigentlich nicht hat, am Ende zusammenkratzen soll. Aber hier hat man in der jüngeren Vergangenheit ja zumeist Mittel und Wege gefunden – und sei es auf Kosten der eigenen Angestellten.