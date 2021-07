Griezmann-Lager reagiert auf Tauschgerücht

Tauschen Saúl Ñíguez (26) und Antoine Griezmann (30) die Klubs? Eine Quelle aus dem Umfeld des Barcelona-Profis äußert sich in der ‚L’Équipe‘ zum Stand der Dinge: „Es ist etwas, das beide Vereine betrifft und es liegt an ihnen, eine Einigung zu erzielen. Wenn Barça sich wirklich von Antoine trennen will, werden sie es uns wissen lassen, wenn sie eine Einigung (mit einem anderen Verein, Anm. d. Red.) erzielt haben.“

Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtete erst am heutigen Mittwoch, ein Tauschgeschäft zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona sei auf einem guten Weg. Der Insider betont nun: „Im Moment haben wir nichts, worüber wir nachdenken können, da der Verein uns nichts gesagt hat.“