Karagümrük bedient sich in Sheffield

Fatih Karagümrük begrüßt einen neuen Torhüter in seinen Reihen. Ivo Grbic (29) kommt für die kommende Saison auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Sheffield United. Bereits die vergangene Saison verbachte der Kroate in der Türkei bei Caykur Rizespor.

Fatih Karagümrük SK
🔴⚫️ Ivo Grbic Fatih Karagümrük’te ✍🏼

Kulübümüz, Sheffield United’tan kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.
Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.

#FatihKaragümrük
#IvoGrbic
Sheff Utd
Fatih
Ivo Grbić

Sheff Utd Logo Sheffield United
Fatih Logo Fatih Karagümrük
Ivo Grbić Ivo Grbić
