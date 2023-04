Lampard macht den Job | Blutiger-Klaassen-Eklat

Lampard eilt zur Hilfe

Der FC Chelsea setzt in puncto Trainerfrage bis Saisonende auf eine Interimslösung: Frank Lampard wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge an die Stamford Bridge zurückkehren und den Klub ein zweites Mal übernehmen. Mit Blick auf die designierte Verpflichtung des 44-Jährigen titelt der ‚Telegraph‘: „Lampard antwortet auf Chelseas SOS mit Schock-Comeback“. Der ‚Daily Mirror‘ schreibt über die sich anbahnende Reunion: „Frank Job (angelehnt an den britischen Film Bank Job) – entlassen, jetzt zurück. Lamps setzt sich an Ostern auf den Schleudersitz der Blues.“ Na dann kann ja nicht mehr schiefgehen.

Blutiger Eklat in der Niederlande

Die gestrige Partie zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam (1:2) im Rahmen des KNVB-Pokals wurde von einem Eklat überschattet. Ex-Bremer Davy Klaassen (30), der den Siegtreffer für Ajax erzielte, wurde im Laufe der zweiten Halbzeit von einem Gegenstand, der von den Zuschauerrängen geworfen wurde, am Kopf getroffen. Die Folge: Ein blutender Klaassen und eine rund halbstündige Spielunterbrechung.

Noch während des Spiels wurde der Rotterdamer Polizei zufolge ein Mann festgenommen, der verdächtigt wird, Klaassen den besagten Gegenstand an den Kopf geworfen zu haben. Die niederländische Zeitung ‚AD‘ schreibt mit Blick auf den Vorfall: „Tiefschwarz – ein schwarzer Abend im holländischen Fußball, mit dem absoluten Tiefpunkt eines verletzten Davy Klaassen durch pöbelnde Feyenoord-Fans.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Benzema zwingt Barcelona in die Knie

Der FC Barcelona erwischte gestern einen gebrauchten Abend und musste sich Real Madrid im Clásico mit 0:4 geschlagen geben. Maßgeblichen Anteil am Untergang der Katalanen hatte Karim Benzema. Der 35-Jährige erzielte einen Hattrick und schoss die Blaugrana quasi im Alleingang ab. Obendrein bereitete er das 1:0 von Vinicius Junior vor. Die ‚as‘ titelt dementsprechend: „Dreieinhalb Tore von Benzema.“ Die ‚Marca‘ sah unterdessen eine unterhaltsame Begegnung: „Was für ein Tanz.“ Für die Sportzeitung war Benzema ebenfalls der spielbestimmende Akteur: „Benzemas Hattrick bei den großen Gelegenheiten.“ Der ‚Sport‘ zufolge hat Barça einen „schmerzhaften K.o.“ erlitten.