Medien: Hoffenheim will Richards kaufen

Die TSG Hoffenheim möchte Chris Richards offenbar langfristig binden. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist man im Kraichgau sehr zufrieden mit der Entwicklung der Leihgabe des FC Bayern. Alexander Rosen soll bereits signalisiert haben, dass ein langfristiger Verbleib des Spielers erwünscht ist. Ein Gespräch mit Hasan Salihamidzic soll nun Aufschluss über die Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit geben.

Der Wunsch, den 21-Jährigen zu binden, gehe über eine weitere Leihe hinaus. Vielmehr soll ein vollständiger Transfer nach Hoffenheim von Rosen priorisiert werden. Der US-Amerikaner konnte bislang sportlich, wie auch menschlich überzeugen, heißt es. Das laufende Leihgeschäft endet nach der aktuellen Saison.

Platz für Richards beim FCB

Die Planungen der Münchener könnte den Hoffenheimern jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Während sich Richards bei der TSG gut entwickelt, steht beim Rekordmeister mit Jérôme Boateng bereits der zweite Defensiv-Abgang nach David Alaba fest. Darüber hinaus ist die Zukunft von Bouna Sarr und Niklas Süle nicht gesichert.

Demnach gäbe es Platz im qualitativ gut bestückten Kader für Richards. Ob die Bayern mit ihm planen oder externe Zugänge bevorzugen, sickerte bislang noch nicht durch. Seit 2018 spielt der 1,88-Meter große Verteidiger in München. Während seiner Leihe in Hoffenheim kam Richards in sieben von acht möglichen Partien zum Einsatz. Jedes Mal stand er in der Startformation.