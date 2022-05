FC Villarreal - FC Liverpool: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Nach einem überzeugendem 2:0-Erfolg an der heimischen Anfield Road kann der FC Liverpool im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal die neunte Finalteilnahme in der Champions League fixieren. Für Trainer Jürgen Klopp wäre es bereits der dritte Einzug ins Endspiel seit seinem Amtsantritt bei den Reds. Vor 16 Jahren musste sich Villarreal schon einmal einem englischen Klub (FC Arsenal) im Halbfinale der Königsklasse beugen. Es bahnt sich ein Déjà-vu an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Villarreal gegen Liverpool im Livestream

Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Villarreal und Liverpool findet am heutigen Dienstag, den 3. Mai statt. Der Anpfiff im Estadio de la Cerámica ertönt wie üblich um 21 Uhr. Der packende Showdown wird auf dem Streamingdienst Amazon Prime übertragen. Jonas Friedrich wird als Kommentator gemeinsam mit Ex-Profi Benedikt Höwedes durch die Partie führen. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Top-Spiel Villarreal gegen Liverpool nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.