Afrikas Fußballer des Jahres: Guirassy in der Endauswahl

Serhou Guirassy darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine große Auszeichnung machen. Wie der afrikanische Fußballverband verkündet, steht der Mittelstürmer von Borussia Dortmund in der Endauswahl für die Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres. Der 28-jährige Guineer ist einer von fünf verbliebenen Kandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Favorit gilt dem Vernehmen nach jedoch Ademola Lookman (27/Nigeria) von Atalanta Bergamo. Der ehemalige Spieler von RB Leipzig hatte seinen Klub im Finale der Europa League gegen Bayer Leverkusen (3:0) mit einem Dreierpack zum Sieg geschossen. Der Vorjahressieger Victor Osimhen (25/Nigeria) von der SSC Neapel gehört dagegen in diesem Jahr nicht zu den Nominierten. Verliehen wird die Auszeichnung am 16. Dezember in Marrakesch.