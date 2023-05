Stürmer-Suche: Eintracht nimmt Dembélé & Zirkzee ins Visier

Moussa Dembélé ist ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich die SGE in ersten Gesprächen mit dem 26-Jährigen Stürmer von Olympique Lyon. Dembélés Vertrag in Lyon läuft im Sommer aus, eine Ablöse wird daher nicht fällig.

Dessen Berater flirtete gegenüber dem Bezahlsender schon eifrig mit der Eintracht: „Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht.“ Einen Haken gibt es allerdings: Laut dem Pay-TV-Sender bezieht der Franzose ein Gehalt in Höhe von zwei Millionen Euro. Selbst für Frankfurter Verhältnisse eine hohe Summe.

Alternative Zirkzee?

Dementsprechend beschäftigt sich Sportvorstand Markus Krösche mit weiteren Namen. Einer davon: Joshua Zirkzee (21). Auch das ehemalige Talent des FC Bayern werde von den Frankfurtern beobachtet. Problematisch sei jedoch, dass sich der Rekordmeister beim Verkauf des Niederländers an den FC Bologna im vergangenen Sommer eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung zusicherte.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge liegt ebenjene Beteiligung bei satten 50 Prozent. Da sich Bologna die Dienste von Zirkzee 8,5 Millionen Euro kosten ließ, scheint ein günstiger Transfer unrealistisch. Neben dem Duo ist auch Hugo Ekitike (20/Paris St. Germain) ein Thema. Fest steht also, dass die Stürmer-Suche der Frankfurter an Fahrt aufnimmt.

SGE vor Umbruch

Laut dem Pay-TV-Sender könnte nämlich nicht nur Randal Kolo Muani (24) die Eintracht im Sommer verlassen. Auch die Zukunft von Lucas Alario (30) und Rafael Borré (27) sei offen. Unter Umständen kommt auf das Team von Krösche also eine Menge Arbeit zu.