De Gea im Sommer zu Betis?

David de Gea könnte in der nächsten Saison wieder in La Liga zwischen den Pfosten stehen. Einem Bericht der Zeitung ‚Estadio Deportivo‘ zufolge ist der 33-jährige Schlussmann ein Thema bei Betis Sevilla. Die Andalusier sind auf der Suche nach einer neuen Nummer eins, denn Claudio Bravo (41) wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Den Chilenen zieht es zum Karriereende noch einmal in Richtung Heimat.

Seit dem vergangenen Sommer ist de Gea vereinslos. Vor allem seine hohen Gehaltsforderungen sollen viele Interessenten abgeschreckt haben. Ein Thema, das laut der Lokalzeitung auch den Betis-Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet. De Gea sei aber ohnehin nicht der einzige Kandidat für die Bravo-Nachfolge.