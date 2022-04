Leroys Bruder: Sidi Sané klopft bei den Schalke-Profis an

Die Sanés sind eine Sportlerfamilie. Insgesamt 174 Bundesligaspiele bestritt Souleymane Sané für den 1. FC Nürnberg und Wattenscheid 09. Seine Frau Regina Weber-Sané gewann 1984 Olympia-Bronze in der Rhythmischen Sportgymnastik. Sohn Leroy Sané wiederum, ausgebildet beim FC Schalke 04, avancierte in den vergangenen Jahren zu einem der Topstars des deutschen Fußballs.

Ganz so weit ist Sidi Sané noch nicht. Aber auch der jüngere Bruder des Bayern-Stars kann sich berechtigte Hoffnungen auf den Start einer Profikarriere in Gelsenkirchen machen. Aktuell darf Sané unter Interimstrainer Mike Büskens bei den Schalker Profis mittrainieren und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Wie sein älterer Bruder ist der 18-Jährige in der Offensive zuhause, auch wenn er im Schalker Nachwuchs mit einer Größe von 1,90 Metern auch mal als Innenverteidiger getestet wurde. Aufgrund zuletzt guter Leistungen auf den Flügeln dürfte Sané aber auch in Zukunft als Außenstürmer eingeplant sein. Mit sechs Toren in 15 U19-Bundesligapartien ist die Quote jedenfalls ordentlich.

Es geht um einen Profivertrag

Für den Teenager geht es nun darum, sich mit Nachdruck für einen Profivertrag zu empfehlen. Sein Ausbildungskontrakt endet nach dieser Spielzeit. Wenn Sané seine Sache gut macht und die Verantwortlichen überzeugt, winkt ihm ein dauerhafter Aufenthalt in der A-Mannschaft. Zugetraut wird ihm das allemal.