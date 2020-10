Gespräche laufen: Zeitnahe Lösung bei Papadopoulos?

Kyriakos Papadopoulos steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Nach wie vor befindet sich der 28-jährige Innenverteidiger auf Vereinssuche. Viele sportliche Argumente konnte der Grieche zuletzt nicht sammeln – in den vergangenen zwei Jahren stand der 29-fache Nationalspieler lediglich in vier Pflichtspielen für die Profis des Hamburger SV auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch die fehlende Spielpraxis stellt bei der Klubsuche von Papadopoulos kein grundsätzliches Problem dar. Nach FT-Informationen hatte der 1,85 Meter große Abwehrspieler einige konkrete Angebote im Sommer vorliegen.

Neben zwei Klubs aus Deutschland gaben auch einige Vereine aus Frankreich, Polen, der Türkei und Italien ihre Visitenkarte ab. Das zuletzt kolportierte Interesse des AC Mailand an Papadopoulos kann FT nicht bestätigen.

Neuer Klub in Aussicht?

Dennoch könnte der wuchtige Innenverteidiger zeitnah bei einem neuen Verein unterkommen. Nach Informationen unserer Redaktion ist man im Papadopoulos-Lager zuversichtlich, dass Sportdirektoren wieder verstärkt nach ablösefreien Profis Ausschau halten, nachdem sich der erste Staub des abgelaufenen Transferfensters gelegt hat.

Wie FT erfuhr, laufen nach wie vor Gespräche über Papadopoulos‘ Zukunft. Um für den Fall der Fälle bereit zu sein, hält sich der ehemalige Leverkusen- und Schalke-Profi immer noch in Griechenland fit. Sollte man sich hinsichtlich der in Corona-Zeiten schwierig zu vereinbaren finanziellen Seite einigen können, wird man den einstigen Hamburger Publikumsliebling also zeitnah wieder auf dem Rasen sehen.