Celtic-Profi Giakoumakis wechselt in die MLS

Der griechische Nationalspieler Georgios Giakoumakis setzt seine Karriere in der MLS fort. Wie Atlanta United bekanntgibt, schließt sich der Stürmer von Celtic Glasgow dem Klub bis 2026 an. In der Saison 2021/22 war der Rechtsfuß Torschützenkönig der schottischen Premiership (13 Tore, Anm. d. Red.).

Mit Blick auf die Verpflichtung von Giakoumakis sagt Carlos Bocanegra (Technischer Direktor und Vizepräsident von Atlanta, Anm. d. Red.): „Giorgos ist ein Spieler, den der Verein schon seit einiger Zeit im Auge hat, und wir freuen uns, ihn nach Atlanta zu holen. Er ist ein starker Stürmer, der es liebt, in den Strafraum zu kommen und Tore zu erzielen. Er spielt mit einer hohen Intensität, arbeitet hart und ist jemand, von dem wir glauben, dass er dem Team sowohl im Angriff als auch in der Defensive helfen wird.“

