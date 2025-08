Saga beendet: Müller verkündet neuen Klub

Der FC Bayern und Thomas Müller gingen in diesem Sommer nach 16 gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Nach langem Zögern hat sich der 35-Jährige für einen neuen Arbeitgeber entschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Weltmeister von 2014 verkündet selbst via Social Media sein Engagement bei den Vancouver Whitecaps. In Kanada unterschreibt Müller einen Vertrag bis Ende 2025 samt Option auf eine weitere Saison. Die Rechte an Mülle musste Vancouver zuvor dem FC Cincinnati abkaufen.

Im Werben um den Routinier setzte sich der MLS-Vertreter gegen zahlreiche weitere Konkurrenten durch. Auch der Los Angeles FC, der Sydney FC und Rapid Wien wurden mit dem Offensivmann in Verbindung gebracht. In Nordamerika soll Müller angesichts der im kommenden Jahr stattfindenden Weltmeisterschaft zum Aushängeschild werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch hat der Altmeister auch sportliche Ziele: „Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zum Meistertitel zu verhelfen. Ich habe viel Gutes über die Stadt gehört, aber in erster Linie komme ich, um zu gewinnen.“