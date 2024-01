Rom: Sanches-Nachfolger von Barça?

Oriol Romeu bietet sich eine neue Wechseloption in Italien. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, hat die AS Rom den spanischen Sechser vom FC Barcelona ins Visier genommen. Der Tageszeitung zufolge ist ein Transfer geplant, sobald der Wechsel von dem bei den Römern aussortierten Renato Sanches in die Türkei in trockenen Tüchern ist.

Romeu war erst vor der Saison vom FC Girona zum katalanischen Nachbarklub gewechselt. Nach einigen Startelfeinsätzen zu Saisonbeginn war der 32-Jährige zuletzt nicht mehr gefragt. Mit Ex-Klub Girona sowie dem FC Getafe hat die Roma um Trainer José Mourinho allerdings noch zwei Konkurrenten im Romeu-Rennen. Der Vertrag des früheren Stuttgarters läuft noch bis 2026.