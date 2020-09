Leipzig: Der Plan mit Samardzic

Bei RB Leipzig will man Neuzugang Lazar Samardzic behutsam an seine Aufgaben im Profibereich heranführen. „Er ist festes Mitglied des Profi-Kaders, damit er sich unter den höchstmöglichen Bedingungen weiterentwickeln kann“, stellt Sportchef Markus Krösche gegenüber der ‚Bild‘ klar. Zum Einsatz gekommen ist das 18-jährige Offensivtalent für die Leipziger allerdings bislang nicht.

500.000 Euro überwies RB vor einigen Wochen für Samardzic an die Hertha. „Ich bin mir sicher, dass wir noch viel Spaß an ihm in der Zukunft haben werden“, sagt Krösche. Wohl wissend, dass die Chance auf Spielpraxis für Samardzic aufgrund der anstehenden Dreifachbelastung automatisch ansteigen wird.