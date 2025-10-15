England-Fans mobben Tuchel | 100 Millionen für Brasilien-Haaland

Du hast uns gar nichts zu sagen

Mit den Auftritten seiner Mannschaft in den vergangenen Spielen dürfte Thomas Tuchel zufrieden gewesen sein, schließlich qualifizierte sich die englische Mannschaft bereits vorzeitig ohne Punktverlust für die WM 2026. Mit der Unterstützung der Fans war der Coach aber gar nicht zufrieden, wie er nach dem 3:0-Sieg gegen Wales monierte. Beim jüngsten 5:0-Sieg gegen Lettland antworteten die Supporter auf ihre Weise.

„Wir singen, wann wir wollen“, skandierten die Anhänger Richtung Tuchel. „Sind wir dir laut genug?“, folgte kurz darauf. Die Fans nahmen sich sogar selbst aufs Korn: „Unser Support ist scheiße.“ Tuchel quittierte die Rufe mit einem Lächeln und einem Daumen in Richtung Fans. Die dürften aufgrund der WM-Qualifikation ohnehin besänftigt sein.

Kein Laptop

Erling Haaland gehört zu den besten Stürmern der Welt. Der Norweger in Diensten von Manchester City weiß eine beeindruckende Torquote aufzuweisen und versetzt Abwehrspieler regelmäßig in Angst und Schrecken. Den 25-Jährigen hätte vermutlich jede Nation gerne in den eigenen Reihen. In Brasilien hofft man nun einen eigenen Haaland gefunden zu haben.

Die 17-jährige Nachwuchshoffnung heißt Dell und wird trotz seines Namens nicht in einem Elektronikfachgeschäft verkauft, sondern auf dem Transfermarkt gehandelt. Laut ‚Marca‘ hat der Stürmer von seinem Verein EC Bahia bereits eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro erhalten. Insbesondere aufgrund seines Torinstinktes wird er mit Haaland verglichen. In der Vergangenheit sollen schon Manchester City und der AC Mailand Interesse an Dell gehabt haben. Ob ein Verein wirklich bald 100 Millionen Euro auf den Tisch legt?