Nübel geht nach Monaco | Bayern holt Ulreich

Alexander Nübel schließt sich der AS Monaco an. Wie der FC Bayern mitteilt, wird der Torhüter für zwei Jahre an den französischen Erstligisten verliehen. Der FCB hat allerdings die Möglichkeit, den 24-Jährigen schon nach einer Saison zurückzuholen. Im Fürstentum warten Spielpraxis und europäische Einsätze auf Nübel, der in München als Ersatzmann von Manuel Neuer (35) nur selten zum Zug kam.

Hasan Salihamidzic erklärt den Wechsel: „Es war Alexander Nübels Wunsch, dass er Spielpraxis sammelt, das haben wir unterstützt. Allerdings war die Voraussetzung, dass wir eine seriöse Nummer zwei verpflichten können."

Als neue Nummer zwei holen die Bayern Sven Ulreich zurück. Die abgelaufene Saison hatte der 32-Jährige beim Hamburger SV verbracht. Ulreich wird in der kommenden Woche den obligatorischen medizinischen Check in München absolvieren.

Nübel war 2020 ablösefrei von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Dem Vernehmen nach wurden dem Schlussmann zehn bis zwölf Pflichtspieleinsätze in der ersten Saison zugesichert – kam aber letztlich nur dreimal zum Zug.