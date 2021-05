Bayern: Zwei neue Kandidaten für Nagelsmann-Team

Das Trainerteam um Julian Nagelsmann für seinen Amtsantritt beim FC Bayern im Sommer nimmt allmählich Formen an. Der ‚kicker‘ nennt mit Dino Toppmöller und Xaver Zembrod zwei neue Kandidaten, die als Co-Trainer beim Rekordmeister in Frage kommen. Derzeit sind beide vertraglich an RB Leipzig gebunden – eine Freigabe ist keineswegs sichergestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fest steht schon, dass Timmo Hardung nicht mit Nagelsmann zu den Bayern geht. Hardung sollte Nagelsmann als direkter Assistent unterstützen. Weiterhin als Kandidat gilt Alfred Schreuder, der jedoch noch beim FC Barcelona unter Vertrag steht und demnach eine Ablöse kosten würde. Wie es mit den derzeitigen Assistenztrainern Miroslav Klose, Hermann Gerland und Danny Röhl weitergeht, ist weiterhin offen.