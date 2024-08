Roma verleiht Solbakken erneut

Ola Solbakken bricht seine Zelte bei der AS Rom ab. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der norwegische Rechtsaußen für eine Spielzeit an den FC Empoli verliehen. In der Ewigen Stadt steht der 25-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag.

Solbakken steht seit Januar 2023 bei der Roma unter Vertrag, lief bislang aber jeweils für ein halbes Jahr als Leihspieler für Olympiakos Piräus und in Japan für die Urawa Reds auf.