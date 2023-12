FC Bayern: Update zu de Ligt

Matthijs de Ligt macht im Rehabilitationsprozess stetig Fortschritte. Erstmals nach seinem Innenbandriss am Knie Anfang November nimmt der Innenverteidiger am heutigen Donnerstag wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teil.

De Ligts Rückkehr fiebert der Rekordmeister sehnsüchtig entgegen. Der Kader von Trainer Thomas Tuchel ist seit Wochen auf Kante genäht. Mit Kingsley Coman und Noussair Mazraoui stehen zwei weitere Stammspieler am Sonntag (19:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart nicht zur Verfügung.