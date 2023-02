FC Bayern: Sonderlob für „Wettkämpfer“ Cancelo

Julian Nagelsmanns erster Eindruck von Neuzugang João Cancelo ist durchweg positiv. „Er ist ein sehr, sehr sympathischer Spieler, er wird uns guttun“, schwärmte der Bayern-Trainer in einer Medienrunde am Freitag. Cancelo sei „ein Wettkämpfer, der gerne immer spielt und einen Einfluss auf den Erfolg haben will. Er gibt uns neue Möglichkeiten. Gegen Mainz war er in der ersten Halbzeit sehr stark.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Dienstag schloss sich Cancelo dem FC Bayern an, am Mittwoch kam der 28-jährige Portugiese im Pokal gegen Mainz 05 (4:0) prompt zum Einsatz und erntete die FT-Note 2. Die Münchner können den Leihspieler von Manchester City im Sommer per Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro dauerhaft unter Vertrag nehmen.

Lese-Tipp

Vor Wolfsburg-Duell: Nagelsmann gibt Personal-Update