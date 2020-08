Bestätigt: Leipzig wollte Mbappé

Am Dienstag war Kylian Mbappé für RB Leipzig kaum zu greifen. Immer wieder entwischte der pfeilschnelle Angreifer den Sachsen. Einige auf Leipziger Seite mögen sich da erinnert gefühlt haben an 2015, als RB einen vergeblichen Anlauf unternahm, Mbappé in die eigene Jugendabteilung zu lotsen.

„Wir hatten Kylian auf dem Radar, als er Jugendspieler vom AS Monaco war“, erinnert sich Ralf Rangnick im Gespräch mit der ‚Bild‘. Sogar persönlichen Kontakt mit dem damals 16-Jährigen habe man geknüpft. Rangnick: „Es gab auch zwei Treffen in Paris, das war im Februar 2015.“

Letztendlich habe sich Mbappé aber gemeinsam mit seinem Vater für den Verbleib im Fürstentum entschieden. Und das aus gutem Grund, wie sich heute zeigt. Nur wenige Monate später feierte der heutige Weltmeister sein Profidebüt und avancierte peu à peu zum großen Star.