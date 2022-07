Kramer über Harit: „Ich bin Realist“

Frank Kramer glaubt nicht daran, dass Amine Harit in der anstehenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen wird. „Ich bin Realist. Wir wissen, was geht – und wir wissen, was nicht geht“, zitiert die ‚WAZ‘ den Trainer der Königsblauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stolze zehn Millionen Euro würden die Schalker mit einem Verkauf von Harit am liebsten erzielen. Der bisherige Leih-Arbeitgeber Olympique Marseille liebäugelt allerdings mit einer weiteren Leihe. „Mir geht das Herz auf, wenn ich so einen Fußballer sehe. Ist doch toll, dass es so einen Straßenkicker noch gibt. Ich freue mich, dass ich ihm zuschauen darf“, so Kramer, der sich aber offenbar mit einem Abschied des Edeltechnikers abgefunden hat.