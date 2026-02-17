Nächster Trainer verlässt Werder

Raphael Duarte ist nicht länger Co-Trainer von Werder Bremen. Wie die Grün-Weißen bekanntgeben, haben sich der 29-Jährige und der Verein gemeinsam auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. Bis der Luxemburger eine neue Aufgabe gefunden hat, steht er allerdings weiter bis 2028 unter Vertrag.

Duarte war im vergangenen Sommer gemeinsam mit Horst Steffen von der SV Elversberg an die Weser gekommen. Eigentlich wollte er vorerst bleiben, unter dem neuen Trainer Daniel Thioune wurde Duarte in der Trainerhierachie aber so weit durchgereicht, dass es nun doch zur Trennung kam.