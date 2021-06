„Fühle mich okay“: Eriksen meldet sich

Christian Eriksen meldet sich aus dem Krankenhaus und gibt Einblick in seinen Gesundheitszustand: „Vielen Dank für eure süßen und großartigen Nachrichten aus aller Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel. Mir geht es gut – den Umständen entsprechend. Hier im Krankenhaus werden noch einige Untersuchungen durchgeführt, aber ich fühle mich okay. Jetzt werde ich meine Jungs aus Dänemark unterstützen in den nächsten Spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eriksen war am Sonntag in der Partie gegen Finnland (0:1) kurz vor der Halbzeitpause zusammengebrochen, verlor das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Ob der 29-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist ungewiss.