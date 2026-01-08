Überraschung: Gladbach verlängert mit Ullrich

Borussia Mönchengladbach und Lukas Ullrich setzen die Zusammenarbeit langfristig fort. Der Bundesligist teilt offiziell mit, dass der Linksverteidiger seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert hat. Das bisherige Arbeitspapier des 21-Jährigen, der vor zweieinhalb Jahren von Hertha BSC zu den Fohlen wechselte, wäre 2027 ausgelaufen.

„Lukas spielt in der dritten Saison bei uns und hat eine gute Entwicklung genommen“, sagt Sportchef Rouven Schröder, „nach dem ersten Jahr der Akklimatisierung hat er in der vergangenen Saison den Durchbruch als Bundesligaspieler geschafft und sein großes Potenzial auf einer anspruchsvollen Position regelmäßig gezeigt. Wir sind davon überzeugt und erwarten, dass er auch die nächsten Schritte als Sportler und als Persönlichkeit positiv macht und freuen uns, dass auch er seine Zukunft bei uns sieht.“

Ullrich selbst erklärt: „Ich habe noch viel vor bei Borussia und bin dankbar für die zurückliegenden zweieinhalb Jahre. Aber ich bin hier noch nicht fertig und freue mich vor allen Dingen auf das, was noch kommt.“

Der Zeitpunkt der Verlängerung kommt durchaus überraschend, war zuletzt doch spekuliert worden, dass der Youngster zunächst die Situation von Luca Netz (22) abwarten wolle. In den vergangenen fünf Ligapartien musste Ullrich seinem Positionskonkurrenten den Vorzug lassen, wurde nur einmal eingewechselt. Trotzdem konnten die Verantwortlichen den neunfachen deutschen U21-Nationalspieler nun von der Unterschrift überzeugen.