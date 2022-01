Schlotterbeck: Was läuft mit Bayern & Newcastle?

Nico Schlotterbeck ist einer der Gewinner der Saison. Auf den Titel mit der U21 bei der Europameisterschaft folgte bislang eine bärenstarke Runde mit dem SC Freiburg. Dass die Breisgauer mit bescheidenen Mitteln auf einem sensationellen vierten Tabellenplatz stehen, hat auch mit den abgeklärten Leistungen des Innenverteidigers zu tun.

Viel ist möglich mit dem Sportclub in dieser Spielzeit und so kommt ein Weggang im Winter für Schlotterbeck nicht infrage. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich das abstiegsbedrohte und neureiche Newcastle United nach der Möglichkeit einer Verpflichtung im Januar erkundigt – für den 22-Jährigen keine Option.

Traum von Bayern?

Im Sommer dann könnte Schlotterbeck aber den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Wohin ihn dieser führt, ist aber noch ungewiss. Am liebsten will der Linksfuß in Deutschland bleiben. Schon Ende November sagte er: „Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen und das am liebsten beim besten Verein.“

Gemeint sein kann damit nur der FC Bayern. Laut ‚Sky‘ gab es mit dem Rekordmeister aber noch keine konkreten Gespräche. Ändern könnte sich das, wenn Niklas Süle (26) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und den Verein verlässt. Klar ist: Ein Wechsel zu den Bayern würde Schlotterbecks Gewinner-Saison abrunden.