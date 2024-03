Bayer-Zukunft: Tah weicht aus

Jonathan Tah lässt offen, wie es für ihn im Sommer weitergeht. „Um ehrlich zu sein beschäftige ich mich gar nicht mit dem, was nach der Saison passiert. Ich bin voll in dieser Saison drin“, sagt der 28-jährige Innenverteidiger im Gespräch mit ‚Sky‘, „vor allen Dingen mit Blick auf die Heim-EM, die wir mit der Nationalmannschaft haben, beschäftige ich mich überhaupt nicht damit, was danach passiert.“

Beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat Tah noch einen Vertrag bis 2025. Der Werksklub will mit seinem unumstrittenen Leistungsträger verlängern, Vertragsgespräche sind schon geplant. Wenn allerdings europäische Topvereine anklopfen, dürfte es trotz aller sportlichen Erfolge schwierig werden für die Rheinländer. Sollten entsprechende Angebote eintrudeln und Tah zu einem Wechsel tendieren, würde Bayer wohl den Daumen heben und sich ausbezahlen lassen.