„Kamikaze Spurs“ im VAR-Chaos | Endrick wird zum Phänomen

Vogelwildes London-Derby

Es ist nichts Neues, dass die Nachspielzeit im Fußball seit Beginn der VAR-Ära immer weiter ausufert. Was sich aber am gestrigen Montag zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea abspielte, war aber eine ganz neue Dimension. Ein Platzverweis für Tottenham und mehrere VAR-Überprüfungen sorgten dafür, dass es schon in Durchgang eins zwölf Minuten obendrauf gab. Auch Halbzeit zwei blieb turbulent. Nach insgesamt fünf zurückgepfiffenen Treffern und einem weiteren Platzverweis gab es am Ende nochmal neun Minuten Nachspielzeit – insgesamt also 21 Minuten extra. Die ab der 55. Minute nur noch zu neunt agierenden Spurs gingen am Ende mit 1:4 baden.

Vom „Wahnsinn und Chaos“ schreibt der ‚Daily Express‘, der die „Kamikaze-Spurs“ dafür verurteilt, mit zwei Mann Unterzahl nach wie vor hoch zu verteidigen. Beim ‚Mirror‘ ist Chelsea-Stürmer Nickolas Jackson, respektive „Wacko Jacko“, der in Halbzeit zwei einen Hattrick schnürte, der Mann des Abends. Der ‚Daily Star‘ fasst die „verrückte“ Partie wie folgt zusammen: „Es war eine Nacht voller Chaos und Blutvergießen. Und bei all dem Drama hätte man fast aus den Augen verloren, dass Chelsea-Boss Mauricio Pochettino bei seiner Rückkehr nach Tottenham gewonnen hat.“ Ein „instant classic“, wie man auf der Insel sagt.

Real muss Nachschlag für Endrick zahlen

Endrick auf Ronaldos Spuren

In Brasilien leuchtet der Stern von Sturmjuwel Endrick derzeit am hellsten. Grund dafür ist die erstmalige Nominierung des 17-Jährigen für die brasilianische Nationalmannschaft. Der Angreifer von Palmeiras überspringt damit nach nur vier Spielen für die U17 gleich mehrere Jahrgänge. Damit ist Endrick „seit Ronaldo Fenomeno, der jüngste Athlet, der in die Seleção berufen wurde“, vermerken sowohl die ‚Globo‘ als auch das Radionetzwerk ‚Band‘ die historische Nominierung.

Sollte Endrick zum Einsatz kommen, wäre er der drittjüngste je eingesetzte Spieler in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft. Nur Edú und ein gewisser Pelé waren bei ihren Debüts in den 60er- und 50er-Jahren jünger. Auch bei den spanischen, vor allem in Madrid ansässigen Zeitungen, ist die Resonanz groß. Denn Endrick schließt sich im Sommer nach seiner Volljährigkeit endlich Real Madrid an. Die ‚as‘ feiert den „historischen Endrick“. Die ‚Marca‘ blickt dagegen schon ein paar Jahre in die Zukunft: „Und wie seine Landsleute Vinicius und Rodrygo erwarten die Madrider Fans, dass er bald zu einem Idol der Massen und vor allem zu einem der dominierenden Akteuren für die nächsten Jahrzehnte wird.“