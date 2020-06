Barça: Kantersieg beim Liga-Neustart

Der FC Barcelona hat am ersten Spieltag nach der Corona-Pause einen deutlichen Sieg eingefahren. Mit 4:0 setzen sich die Katalanen auswärts beim RCD Mallorca durch. Arturo Vidal brachte seinen Klub mit einem frühen Tor auf die Siegerstraße (2.). Auch Martin Braithwaite (37.), Jordi Alba (79.) und Lionel Messi (90. +3) trafen für Barça. In der Tabelle stehen die Katalanen damit fünf Punkte vor Real Madrid, das am heutigen Sonntag gegen SD Eibar antreten muss.

