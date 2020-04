„Viele Anfragen“: Rashica drückt aufs Gaspedal

Die Gerüchte um einen Wechsel von Milot Rashica zur SSC Neapel erhärten sich. Nek Capric, einer der Berater des Offensivmanns, sagte in einem Interview mit dem italienischen Sender ‚Radio Marte‘: „Es gibt Vermittler, die Kontakte zwischen den Parteien hergestellt haben. Wir wurden noch nicht direkt kontaktiert, aber wir wissen über das Interesse aus Neapel Bescheid.“

Capric ergänzte vielsagend: „Wenn Napoli Milot will, müssen sie sich beeilen.“ Gewissermaßen drückt der 23-jährige Star von Werder Bremen wechseltechnisch nämlich aufs Gaspedal. „In diesem Moment der Aussetzung der Meisterschaften schauen wir uns bereits um“, betonte Capric.

Alternativen bieten sich für Rashica auch abseits von Neapel. So gebe es „viele Anfragen aus der Premier League und der Bundesliga“, verriet der Agent. In den vergangenen Wochen war Rashica bereits mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.

„Werden ihn nicht verschenken“

Der Kosovare besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis 2022. Für die abstiegsbedrohten Norddeutschen ist Rashica kaum zu halten, auch wenn Manager Frank Baumann zuletzt ankündigte: „Sehr gute Spieler werden immer ihren Markt haben. Er wird irgendwann wieder ins Rollen kommen. Ich kann ausschließen, dass wir Milot verschenken werden.“

Rashica selbst sprach vor zehn Tagen selbst über seine Zukunftsplanung: „Irgendwann möchte ich mich regelmäßig mit den besten Spielern der Welt messen und Jahr für Jahr Champions League spielen. Ich arbeite sehr hart dafür und weiß, dass ich das schaffen kann.“ Aktuell gelte jedoch sein kompletter Fokus dem Abstiegskampf.