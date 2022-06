Eintracht: Götze unterschreibt noch heute

Der Transfer von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Wie ‚Sport1‘ und die ‚hessenschau‘ übereinstimmend berichten, wird der 30-Jährige noch am heutigen Dienstag seinen Medizincheck in der Mainmetropole absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss werde Götze einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der laut ‚hessenschau‘ „stark leistungsbezogen“ ist. Die Eintracht macht im Transferpoker um den Weltmeister von 2014 also schnell Nägel mit Köpfen. Erst am vergangenen Freitag war Götze erstmals mit den Frankfurtern in Verbindung gebracht worden.

Möglich macht den Transfer eine Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich drei und nicht vier Millionen Euro, wie die ‚Bild‘ heute Morgen berichtete. Der Offensivspieler kommt von der PSV Eindhoven, für die er in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 77 Mal auf dem Platz stand (18 Tore, 18 Vorlagen). Auch Benfica Lissabon und Inter Miami waren an Götze interessiert.