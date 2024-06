Von Barça: Leverkusen holt U17-Europameister

Bayer Leverkusen zieht nach Jeanuël Belocian (19/Stade Rennes) ein weiteres Innenverteidiger-Talent an Land. Der in der Regel gut informierte Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, dass der Wechsel des erst 16-jährigen Andrea Natali vom FC Barcelona zur Werkself bereits feststeht.

Weil sein Kontrakt bei den Katalanen in wenigen Wochen an Gültigkeit verliert, geht der Transfer ablösefrei über die Bühne. Natali kommt seit 2021 in der weltberühmten La Masia zum Einsatz. Zudem krönte sich der Italiener vorgestern zum U17-Europameister. Nun möchte er seinen nächsten Karriereschritt offenbar in Leverkusen gehen.

Darüber hinaus hat B04-Geschäftsführer Simon Rolfes eine mögliche Sofortverstärkung bei Juventus Turin ausgemacht. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge ist der Deutsche Meister in den Poker um Innenverteidiger Dean Huijsen (19) eingestiegen.

Wettbieten mit dem BVB?

Der spanische U21-Nationalspieler verbrachte die zurückliegende Rückrunde bei der AS Rom und soll sich insbesondere auch in den Fokus von Borussia Dortmund gespielt haben. Der BVB hat, so ist zu vernehmen, sogar schon eine Offerte für den Abwehrspieler vorbereitet, der rund 25 bis 30 Millionen Euro kosten soll. Grätscht Bayer der Borussia nun noch dazwischen?