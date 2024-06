HSV: Nächster Klub an Glatzel dran

Robert Glatzel weckt allem Anschein nach nicht nur in Deutschland Begehrlichkeiten. Laut Sacha Tavolieri streckt der FC Genua die Fühler nach dem Mittelstürmer aus, der vertraglich bis 2027 an den Hamburger SV gebunden ist. Der 30-Jährige wurde bereits mehrfach vom Serie A-Vertreter beobachtet, so der belgische Journalist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus der Bundesliga sollen der VfB Stuttgart, der 1. FC Heidenheim, Union Berlin und der SV Werder Bremen an Glatzel dran sein. Für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro ist der Torjäger zu haben, deshalb kann sich der HSV kaum Chancen auf einen Verbleib ausrechnen.