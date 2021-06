Tausch-Gerüchte um Kane | „Die Wahrheit über Gigio“

City pusht bei Kane

In der ‚Sun‘ wird der englische Transfermarkt thematisiert. Dabei dreht sich alles um einen möglichen Wechsel von Harry Kane zu Manchester City. Der Topstürmer von Tottenham Hotspur will endlich Titel gewinnen und sucht einen Ausweg. Die Skyblues würden den englischen Nationalspieler gerne aufnehmen, müssten dafür aber eine große Summe auf den Tisch legen. Die englische Tageszeitung bringt ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling und Gabriel Jesus ins Spiel. Ob Spurs-Präsident Daniel Levy sich darauf anlässt, darf hinterfragt werden. Auch die Zustimmung von Sterling und Jesus wäre vonnöten.

Pjanic vor Juve-Rückkehr?

Miralem Pjanic wurde in seiner Debütsaison beim FC Barcelona nicht glücklich. Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld wird mit Blick auf die anstehende Verpflichtung von Georginio Wijnaldum in der kommenden Saison noch größer und der Bosnier könnte schon wieder vor dem Absprung stehen. „Anruf Allegri“ titelt ‚Tuttosport‘ und fordert den neuen Trainer von Juventus Turin auf, sich um Pjanic zu bemühen. Massimiliano Allegri soll sich intern bereits für den Strategen ausgesprochen haben. Die italienische Zeitung schreibt, ein Leihgeschäft wäre möglich. Pjanic selbst sei einer Rückkehr nicht abgeneigt.

Mourinho schaut auf Donnarumma

Der Kampf um Gianluigi Donnarummas Unterschrift wird immer härter. Da der Torwart des AC Mailand ablösefrei auf den Markt kommt, wittern viele Vereine ein gutes Geschäft. Der ‚Corriere dello Sport‘ erzählt die „Wahrheit über Gigio“. Juventus Turin und der FC Barcelona befinden sich demnach in Gesprächen mit Donnarumma. Daürber hinaus soll Paris St. Germain angefragt haben. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ nahm nun auch José Mourinho höchstpersönlich den Hörer in die Hand und kontaktierte Donnarumma. Welchen Verlauf das Telefonat nahm, wird nicht übermittelt. Fest steht, dass die AS Rom nur Außenseiterchancen im Werben um den Schlussmann hat – auch mit dem portugiesischen Toptrainer am Ruder.