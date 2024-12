Bayern noch im Rennen? Der Stand im Williams-Poker

Um Nico Williams wurde es in den vergangenen Wochen ein wenig ruhiger. Während der Europameisterschaft hatte der dribbelstarke Offensivspieler noch mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, schwor Athletic Bilbao aber trotz namhafter Interessenten die Treue.

Dass der 22-jährige Shootingstar aber früher oder später den Abflug macht, dürfte den Verantwortlichen klar sein. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Williams aller Voraussicht nach im kommenden Jahr ein neues Kapitel aufschlägt. Die Frage sei nur, ob er schon im Januar oder erst im Anschluss an die Saison andernorts anheuert.

Befand sich vor wenigen Monaten noch der FC Barcelona in der Pole Position im Werben um den schnellen Angreifer, scheint sich inzwischen ein Wechsel in die Premier League anzubahnen. Und das, obwohl Williams’ steile Entwicklung aktuell mit fünf Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen stagniert.

England oder München?

Dem englischen Fachmagazin zufolge sind gleich vier englische Schwergewichte weiterhin an der Unterschrift des 24-maligen Nationalspielers interessiert: Der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Zudem habe der FC Bayern die Fühler ausgestreckt, ist Williams Stand jetzt für vergleichsweise günstige 55 Millionen Euro zu haben.

Eine ähnliche Summe hatten die Münchner im Sommer für Michael Olise (22) auf den Tisch gelegt – ein Schnäppchen angesichts der überzeugenden Leistungen des französischen Flügelspielers. Dieses Szenario würde Bilbao hinsichtlich Williams gerne verhindern. Die angestrebte Verlängerung, in deren Zuge die Ausstiegsklausel nach oben angehoben werden soll, blieb bislang aber aus.