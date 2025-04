Bericht: Sporting-Star Göykeres günstiger zu haben

Victor Göykeres wird im Sommer wohl keine dreistellige Millionen-Ablöse kosten. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ hat Sporting Lissabon die 100-Millionen-Klausel auf 70 Millionen Euro gesenkt. Grund dafür seien die Zugeständnisse des schwedischen Angreifers an Sporting in den zurückliegenden Jahren. Nun wolle Lissabon mit der Preissenkung seiner schwedischen Tormaschine etwas zurückgeben. Auch in diesem Jahr ist Gyökeres mit 47 Treffern sowie elf Vorlagen in 46 Pflichtspielen das Maß aller Dinge in der Offensive des Klubs.

Angesichts des Interesses von zahlreichen Topklubs an den Diensten des 26-Jährigen, ist Sporting laut der ‚A Bola‘ überzeugt, dass der Deal durch ein Wettbieten am Ende dennoch die Marke von 100 Millionen Euro knacken könnte. Mit dem FC Arsenal, dem FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris St. Germain und dem FC Bayern sind mitunter die zahlungskräftigsten Klubs in Europa hinter Gyökeres her. Vertraglich an Sporting gebunden ist der Mittelstürmer noch bis 2028.