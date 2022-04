Wolfsburg: Zweifel an Kohfeldt & Kruse?

In der Umkleidekabine des VfL Wolfsburg herrschen offenbar Zweifel an Trainer Florian Kohfeldt und Winter-Neuzugang Max Kruse. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ sind Teile der Mannschaft nicht von den fachlichen Lösungen des Übungsleiters überzeugt und beklagen, dass Kohfeldt nicht über Aufstellungsentscheidungen informiert. Großverdiener Kruse ist zwar beliebt, aber nicht unumstritten bei seinen Mitspielern. Seine konditionellen Mängel bedeuten für seine Teamkollegen oftmals eine Zusatzbelastung. Was der 34-Jährige an Laufleistung nicht mehr bringen kann, müssen andere ausgleichen.

Wolfsburg rangiert derzeit auf dem zwölften Tabellenrang in der Bundesliga. Trainer Kohfeldt ist seit Oktober vergangenen Jahres im Amt und weist bisher lediglich einen Punkteschnitt von 1,08 auf. Zuletzt konnten sich die Wölfe durch zwei klare Heimsiege gegen Arminia Bielefeld (4:0) und den FSV Mainz 05 (5:0) zumindest klar von der Abstiegszone distanzieren.