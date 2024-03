S04-Boss über Hechelmann-Aus & -Nachfolge

Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann hat sich zur Trennung von André Hechelmann geäußert. „Für viele mag der Zeitpunkt überraschend sein, für mich ist er konsequent“, so der Klubboss gegenüber der ‚WAZ‘, „die Planungen für die neue Saison haben bereits begonnen, wichtige Entscheidungen stehen in den kommenden Wochen und Monaten an. Wir wollen die Planungen für den Sommer mit den Personen vorantreiben, die letztlich verantwortlich sein werden.“

Nun könnte der Ex-Frankfurter Ben Manga als neuer Technischer Direktor auf Hechelmann folgen. Tillmann betont allerdings: „Es gibt nicht das eine Profil für die Nachfolge, es gibt mehrere Profile, die wir skizziert haben. Nun gilt es, einige Fragen zu beantworten: Wer ist verfügbar, wer ist interessant für Schalke, was sind seine Ideen ­– das alles wird ein Stück weit beeinflussen, wie die Rolle am Ende ausdefiniert ist.“