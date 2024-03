Schalke: Ex-Frankfurter Manga soll übernehmen

Bei Schalke 04 läuft der Umbau der Führungsetage auf Hochtouren. Nach Informationen von ‚Sky‘ arbeitet der in die zweite Liga abgerutschte Traditionsklub intensiv an der Verpflichtung von Ben Manga. Der 50-Jährige sei die Wunschlösung für den Posten des Technischen Direktors, den André Hechelmann erst am heutigen Mittwoch geräumt hat.

Fix ist die Zusammenarbeit aber noch nicht, laut ‚Sky‘ laufen die Gespräche. Manga machte sich hierzulande als Chefscout und Kader-Baumeister bei Eintracht Frankfurt einen guten Namen. Während seiner Zeit in der Mainmetropole (2016 - 2022) erwarb sich der Funktionär als findiger Talentspäher einen Ruf als Diamantenauge.

Ein knappes Jahr lang bis zum vergangenen Oktober arbeite Manga danach beim englischen Zweitligisten FC Watford – sein bislang letzter Posten. Nun winkt dem Mann aus Äquatorialguinea eine große Aufgabe in Gelsenkirchen: Den wankenden Riesen Schalke 04 mit guten Transfers zu alter Stärke zu verhelfen. Künftig wäre er Sportdirektor und Schalke-Legende Marc Wilmots untergeordnet.