DFB-Pokal: Losglück für Bayern | BVB empfängt Ligarivalen

Unter der Woche komplettierten RB Leipzig und der FC Bayern das 32-köpfige Teilnehmerfeld der zweiten DFB-Pokalrunde. Die Begegnungen, die am 31. Oktober und 1. November stattfinden, werden am heutigen Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Erstligisten aus Bremen, Bochum, Augsburg und Darmstadt sind bereits ausgeschieden.

Die Paarungen der zweiten Runde

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

FC Homburg - Greuther Fürth

Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

Saarbrücken - FC Bayern

St. Pauli - Schalke 04

Nürnberg - Hansa Rostock

Borussia M‘gladbach - Heidenheim

Holstein Kiel - FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - Union Berlin

Hertha BSC - Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

K‘lautern- 1. FC Köln

