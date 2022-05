Barça: Roberto kurz vor Unterschrift

Sergi Roberto wird in Kürze einen neuen Vertrag beim FC Barcelona unterzeichnen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge soll der 30-Jährige am kommenden Mittwoch seine Unterschrift setzen. Roberto verlängert um ein Jahr plus Option auf eine weitere Spielzeit.

Wegen einer Oberschenkelverletzung kam der Mittelfeldspieler in dieser Saison nur in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz. Zur kommenden Spielzeit greift Roberto dann aber wieder ins Geschehen ein.