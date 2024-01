FIFA-Weltauswahl: Nur ein Bundesliga-Profi dabei

Für die anstehenden The Best-Awards der FIFA stehen nun die 23 Finalisten für die Weltauswahl fest. Über 28.000 Profifußballer haben für ihre Mannschaft des Jahres gestimmt, in der mit Harry Kane (30) vom FC Bayern nur ein aktueller Spieler aus der Bundesliga vertreten ist. Mit Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) haben es zwei DFB-Nationalspieler in die engere Auswahl geschafft.

Am Ende werden neben dem Torhüter drei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer, die die meisten Stimmen erhalten haben, für die Weltauswahl aufgestellt. Der letzte Platz wird dem verbleibenden Feldspieler mit der nächsthöheren Anzahl an Stimmen zugewiesen. Die Veranstaltung des Weltfußballverbands findet am 15. Januar in London statt. Neben der Weltauswahl wird unter anderem auch der Titel des Weltfußballer vergeben. Ausschlaggebend sind die gezeigten Leistungen zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023.

Die Finalisten der FIFA FIFPRO Men’s World 11

Torhüter

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)

Ederson (Manchester City, Brasilien)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentinien)

Verteidiger

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)

Éder Militão (Real Madrid, Brasilien)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Deutschland)

John Stones (Manchester City, England)

Kyle Walker (Manchester City, England)

Mittelfeldspieler

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, England)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgien)

Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona, Deutschland)

Luka Modric (Real Madrid, Kroatien)

Rodri (Manchester City, Spanien)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Stürmer

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, Frankreich)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern München, England)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentinien)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasilien)